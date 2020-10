In Moosburg Schwerer Radunfall an der Unterführung

Die Polizeiinspektion Moosburg empfiehlt das Tragen eines Fahrradhelms, der vor schweren Kopfverletzungen schützen kann. Foto: Symbolfoto 123rf

Am Morgen stürzte eine Radfahrerin in Moosburg so schwer, dass der Rettungshubschrauber angefordert wurde.