Wird im Stream übertragen „Auf dem Wasser gehen — Kirche in der (Corona-)Krise?“

Freising. Der Reformationsgottesdienst am 31.10.2020 um 19 Uhr in der Christi-Himmelsfahrt-Kirche in Freising, Saarstraße 2, wird auch per Stream übertragen.

Die Predigt von Regionalbischof Christian Kopp, Oberkirchenrat im Kirchenkreis München und Oberbayern, hat den Titel „Auf dem Wasser gehen — Kirche in der (Corona)Krise?“

Christian Kopp hat 2019 das Amt des Regionalbischofs in München und Oberbayern übernommen – und musste in den ersten Monaten durch Corona sofort zum Krisenmanager werden. Dabei hat sich gezeigt, dass Corona wie ein Brennglas wirkt: Die großen aktuellen Themen der Kirchen – Christian Kopp wählt nicht das Wort „Probleme“, sondern spricht von „Herausforderungen“ – treten gestochen scharf hervor. Gleichzeitig aber wirft Corona ein anderes Licht auf diese Herausforderungen: Die Krise beleuchtet neu und anders, was Kirche sein kann, wo sie wesentlich ist und was sie wirklich ausmacht - und korrigiert die eine oder andere Sicht, von innen und von außen. Stehen die Zeichen auf Sturm? Werden die Wellen höher? Geht es in den Untergang? Oder ist im Vertrauen auf Jesus ein „auf-dem-Wasser-Gehen“ eine Möglichkeit?

Aus gegebenem Anlass kann nur eine begrenzte Anzahl Besucher in der Christi-Himmelfahrts-Kirche in Freising teilnehmen. Deshalb wird dieser Gottesdienst ab 19 Uhr auch per Stream übertragen https://youtu.be/6W8es9aQBJg. Eine öffentliche Übertragung findet darüber hinaus statt in den Kirchengemeinden Erding, Freising Gemeindehaus, Markt Schwaben, Moosburg, Neufahrn, Oberallershausen, Poing und Taufkirchen (Vils)-Dorfen. Bitte Mund-Nasenschutz mitbringen.