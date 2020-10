Am Montag Streiks in Klinikum und Landratsamt

Die Mitarbeiter im Klinikum, im Landratsamt und bei den Stadtwerken wollen auf ihre Situation hinweisen. Foto: Archiv

Beschäftigte des Klinikums Freising treten am Montag in den Warnstreik. Auch weitere öffentliche Dienststellen in Freising sind betroffen.