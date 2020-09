Tragödie bei Moosburg Zwei Menschen sterben bei Flugzeugabsturz

Zwei Freunde aus dem Norden Deutschlands sind beim Absturz ihrer Sportmaschine ums Leben gekommen.

Moosburg. Die einmotorige Maschine ist am Samstag gegen Mittag auf dem Gelände des Flugplatzes in Moosburg abgestürzt, teilte die Polizei mit. Die Unglücksursache ist weiter unklar. Beide Insassen starben noch an der Unglücksstelle. Der Münchner Merkur berichtet, dass sich im Landeanflug wohl entweder ein Pilotenfehler eingeschlichen hat oder ein technischer Defekt vorlag. Offenbar war die Maschine beim Landeanflug noch einmal durchgestartet. Der Flieger stürzte etwa 170 Meter hinter der Piste ins Dickicht.

Im Einsatz waren nach Angaben der Polizei zwei Hubschrauber sowie rund einhundert Rettungskräfte. Die Kriminalpolizei Erding ermittelt und bat Zeugen, die den Absturz beobachtet haben, um Mithilfe.