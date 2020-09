Auf frischer Tat ertappt Autodiebe in Freising geschnappt

In der Nacht zum Dienstag gelang Ermittlern der Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Passau wie jetzt bekannt wurde ein Schlag gegen eine polnische Diebesbande.

Freising/Passau. Umfangreiche Ermittlungen führten zur Festnahme. Die Diebesbande hatte sich auf den Diebstahl von Transportern und Wohnmobilen spezialisiert und war seit Beginn des Jahres in Niederbayern aktiv. Aufgrund polizeilicher Ermittlungen konnten sie mit zahlreichen Delikten in Bayern und auch außerhalb Bayerns in Verbindung gebracht werden. Die Ermittler konnten ihnen mittlerweile vier Fälle in Deggendorf, sowie weitere Fälle in Traunstein, Aicha v.Wald und Otterskirchen nachweisen.

Am Montagabend konnten die Diebe dann auf frischer Tat ertappt werden, als sie im Begriff waren, ein Wohnmobil bei einem Autohaus in Freising zu stehlen. Zusammen mit Kräften des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord und mit Hilfe von Spezialkräften, sowie einem Polizeihubschrauber und einem Diensthund konnten die drei polnischen Täter schließlich nach intensiven Fahndungsmaßnahmen festgenommen werden. Mittlerweile wurden die drei 24-32 Jahre alten Täter einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Passau vorgeführt. Gegen alle Täter wurde Haftbefehl erlassen. Sie wurden unverzüglich in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht. Die Ermittlungen laufen weiter, da davon auszugehen ist, dass der Bande noch weitere Diebstähle zuzuordnen sind.