Entwarnung Hörgertshausen: Alle Tests negativ!

Kinderbetreuungseinrichtungen in Hörgertshausen dürfen wieder öffnen.

Hörgertshausen. Die Ergebnisse des Corona-Massentests in Hörgertshausen liegen inzwischen vor. Alle 204 Proben waren negativ. Das heißt, zu der einen Mitarbeiterin, die vergangene Woche positiv getestet worden war, sind keine weiteren Fälle hinzugekommen. Dieser geht es gesundheitlich weiterhin gut. Das Kinderhaus „Wuselwiese“ in Hörgertshausen und die Großtagespflege „Dorfzwergerl“ in Margarethenried dürfen laut Gesundheitsamt Freising ab sofort wieder geöffnet werden. Ebenso wie die Grundschule Hörgertshausen, in der wohl am Montag die Zeugnisse nachträglich ausgegeben werden.