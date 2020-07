Wie fies! Diebstähle am Aquapark

Das schöne Wetter sorgt für Hochbetrieb am Aquapark. Nun wurden gleich mehrere Diebstähle angezeigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Moosburg/Weixerau. Im Tatzeitraum von Freitag, 24. Juli, gegen 16:00 Uhr bis Samstag, 25. Juli, gegen 01:00 Uhr ereigneten sich auf dem Gelände des Aquaparks mehrere Diebstähle. Drei Rucksäcke, welche zuvor von ihren Besitzern unbeaufsichtigt gelassen worden waren, und ein an einem Holzgeländer abgesperrtes schwarz, weißes Mountainbike der Marke Ghost wurden von (einem) bislang unbekannten Täter(n) entwendet. Am Morgen darauf konnten zwei der abhandengekommenen Rucksäcke auf dem Gelände wieder aufgefunden werden, jedoch waren aus beiden jeweils u.a. Bargeld und weitere persönliche Gegenstände entnommen worden. Wer diesbezüglich verdächtige Wahrnehmungen machen konnte, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Moosburg a. d. Isar (Tel: 08761/3018-0) in Verbindung zu setzen.