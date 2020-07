Moosburg-Pfrombach-Aich Erstmals Verwaltungsleiter im Pfarrverband

Premiere zu Monatsbeginn: Mit Herbert Neumaier arbeitet erstmals ein Verwaltungsleiter im Pfarrverband Moosburg/Pfrombach.

Moosburg. Neben dem Stadtpfarrer ist In der Regel die Verbundpflegerin Ansprechpartnerin für die Fragen des Verwaltungsleiters. Der gebürtige Wartenberger, der seit über einem Jahrzehnt mit seiner Familie in Moosburg lebt, leitet und organisiert die Verwaltung des Pfarrverbandes, der seit Jahresanfang in einem Verwaltungs- und Haushaltsverbund zusammengeschlossen ist. Er definiert seine Aufgabe so: „Ich stehe dem Personal der Kirchenstiftung als feste Ansprechperson mit Entscheidungsbefugnis zur Seite. Nicht minder wichtig betrachte ich die Unterstützung und Förderung unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter in den Gremien und in allen anderen Tätigkeiten, um so zu aktiven und lebendigen Pfarrgemeinden beizutragen.“ Herbert Neumaier ist auch für den Pfarrverband Hörgertshausen-Gammelsdorf tätig.