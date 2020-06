Einladung trotz Corona 1,5 Meter Abstand für politische Anliegen

Am Samstag können die Bürger ein persönliches Gespräch mit dem Landtagsabgeordneten führen.

Landkreis. Es wird Zeit, den politischen Austausch wieder ganz persönlich zu gestalten - von Angesicht zu Angesicht, ohne PC-Bildschirm oder Telefon dazwischen. Johannes Becher bietet deshalb am kommenden Samstag, 20. Juni, die Möglichkeit zum persönlichen Gespräch im Freien an, unter Einhaltung der Mindestabstände sowie mit Mundschutz. Vor dem Fashion & More Laden in der Freisinger Innenstadt steht Johannes Becher Ihnen zwischen 9 und 11 Uhr gerne zur Verfügung. So lassen sich der Marktbesuch oder der entspannte Bummel durch die Innenstadt und der Austausch mit Ihrem Landtagsabgeordneten verbinden.