Das wird eine Erleichterung Doppelstock-Fahrradparkanlage kommt!

Endlich ist es soweit: Die alte Fahrradabstellanlage am Freisinger Regionalbusbahnhof wird durch eine moderne Doppelstock-Fahrradparkanlage ersetzt.

Freising. Die Kapazität der Fahrradabstellanlage am Regionalbusbahnhof kann damit auf dann 618 Stellplätze nahezu verdoppelt werden. Während der Bauzeit müssen abgestellte Fahrräder ab 5. Juli unbedingt aus den rechtzeitig markierten Bereichen entfernt werden! Auch wenn Radl damit vorübergehend möglicherweise ein paar Meter weiter abgestellt werden müssen: Die Mühe lohnt sich. Mit dem Doppelstockparksystem können platzsparend auf gleicher Fläche mehr Fahrräder untergebracht werden, ähnlich wie bei einer Duplex-Garage für PKW. Mit einem Ausziehgriff können die Fahrräder in Schienen übereinander geparkt werden. Die Schiene wird dazu von Hand nach unten gezogen und – hydraulisch unterstützt – wieder nach oben geschoben. An den Schienen gibt es Bügel zum Anschließen der Fahrräder gegen Diebstahl. Doppelstockparker sind mittlerweile ein bewährtes System und befinden sich beispielsweise bereits an den Bahnhöfen in München-Pasing, Garching und am Besucherpark.

Die Idee zur Erweiterung der Rad-Abstellanlagen, die sich auf DB-Grund befin-den, existiert schon lange und wurde im Mobilitätskonzept konkretisiert. Ins Rollen kam das Projekt durch die „Bike+ Ride-Offensive“ von Deutscher Bahn (DB) und Bundesumweltministerium (BMU), die 2019 ins Leben gerufen wurde. Mit der „Bike+Ride-Offensive“ sollen bis zum Jahr 2022 deutschlandweit 100.000 neue Fahrradabstellplätze an Bahnhöfen geschaffen werden. Über die Nationale Klimaschutzinitiative des Bundes wird die Errichtung der Bike+Ride-Anlagen mit 40 Prozent gefördert. Zusätzlich wird das Vorhaben über die Regierung von Oberbayern ebenfalls mit gut 40 Prozent bezuschusst. Mit Projektstart 2019 hatte die Stadt Freising entsprechende Förderanträge gestellt und bewilligt bekommen. Jetzt kann der erste Schritt getan werden, um die Rad-Abstellsituation am Bahnhof zu verbessern.

Errichtung der Doppelstockanlage erfolgt in zwei Teilabschnitten

Um die Verfügbarkeit von Fahrradabstellplätzen während der Bauphase nicht zu stark einzuschränken, erfolgt die Montage in zwei Teilabschnitten. Begonnen wird mit dem am Bahnhofsgebäude liegenden Teil der Fahrradabstellanlage, also dem unüberdachten Bereich sowie den ersten beiden Reihen unter dem bestehenden Glasdach. Der Austausch der restlichen Fahrradständer unter dem bestehenden Glasdach erfolgt zeitlich versetzt. Die Bauarbeiten sollen bis Mitte August 2020 abgeschlossen sein.