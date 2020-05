Endlich! Auch 3klang startet wieder

Langsam aber sicher kehrt auch bei 3klang der Unterrichtsalltag zurück, allerdings im Moment noch sehr eingeschränkt.

Freising. Um alle Schülerinnen und Schüler und auch alle Lehrkräfte bestmöglichst zu schützen, wurde ein genaues Hygienekonzept erarbeitet. So können ab sofort nach und nach Kinder und Erwachsene wieder den Einzelunterricht besuchen. Alle Räume, in denen Gesang und Blasinstrumente unterrichtet werden, wurden mit speziellen Schutzwänden ausgestattet. Überall, wo Klavierunterricht stattfindet, stehen jeweils zwei Klaviere zur Verfügung, damit Schüler und Lehrkräfte jeweils ein eigenes Instrument benutzen können. Somit wurde ein komplett neues Raumkonzept erarbeitet, um möglichst viel Unterricht unter guten Bedingungen zu ermöglichen und kleine Unterrichtsräume zu vermeiden. Viele Unterrichtsstunden finden dennoch weiter auch online statt, weil noch nicht alle Räume genutzt werden können und diese Unterrichtsform auch von vielen im Moment bevorzugt wird. Geduld haben müssen noch alle, die im Gruppenunterricht, Ensembles und Chören teilnehmen: all das darf leider immer noch nicht stattfinden. Die große Hoffnung liegt hier auf der Zeit nach den Pfingstferien, wenn weitere Lockerungen in Sicht sind und hoffentlich auch wieder gemeinsam musiziert werden darf.

Für Neuinteressierte gibt noch bis Juli die musikalische Soforthilfe – „Quarantöne“ bei 3klang. Vier Stunden Einzelunterricht um ein Instrument oder Unterricht im Gesang kennenzulernen, zeitlich bis Juli flexibel wählbar und mit einem Rabatt von 33%. Ein Blick auf die Homepage lohnt sich ebenfalls, hier kann man sich vorab in kurzen Videos einen Einblick zu verschiedenen Instrumente und den dazugehörigen Lehrkräften verschaffen.

Weitere Informationen unter www.3klang-musik.de , per Telefon 08161/532878 oder per Mail an info@3klang-musik.de.