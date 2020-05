Ab jetzt gilt‘s! Helmut Petz: Tag 1 als Landrat in Freising

Der neue Freisinger Landrat Helmut Petz hat jetzt die Amtsgeschäfte übernommen.

Freising. Landkreis Freising. Es gibt sicher Zeitpunkte, zu denen es leichter ist, ein neues Amt anzutreten, als mitten in der Corona-Pandemie. Doch Helmut Petz hatte sich schon einen guten Überblick in die Strukturen verschaffen können, die am Landratsamt Freising zur Bewältigung der Krise aufgebaut worden waren, ehe er am Montag, 4. Mai, seinen ersten offiziellen Arbeitstag als Landrat hatte. So nahm er an Tag 1 auch schon an der Lagebesprechung der Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK) teil, in der regelmäßig die aktuelle Situation besprochen und die nächsten Maßnahmen festgelegt werden. „Das Krisenmanagement ist hervorragend organisiert. Dank des herausragenden Engagements aller Mitwirkenden – und damit meine ich nicht nur die FüGK, sondern auch die vielen Ehrenamtlichen in den Hilfsorganisationen sowie das Gesundheitsamt, das Klinikum und die Ärzteschaft – ist es gelungen, die Krankheit im Landkreis beherrschbar zu machen“, sagte der neue Landrat. Mein Dank gilt hier auch dem umsichtigen und solidarischen Verhalten der Landkreisbevölkerung.

Begonnen hatte der Tag für Helmut Petz zunächst mit dem Bezug seines neuen Büros und der Begrüßung der engsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Büro des Landrats. Sukzessive möchte er auch alle anderen Abteilungen und Sachgebiete besuchen, um mit den Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch zu kommen. Auch wenn das in nächster Zeit schwierig ist, weil aktuell viele im Home-Office arbeiten. Das betonte er bei der Besprechung aller Abteilungsleiter. „Ich möchte gerne Ihr Ansprechpartner sein, ich habe immer ein offenes Ohr und eine offene Tür für Ihre Anliegen. Und ich möchte selbst Ideengeber sein, Anregungen einbringen.“

Ganz wichtig ist Landrat Petz eine „bürgernahe Verwaltung“. Er wünscht sich, dass die Mitarbeiter im Landratsamt „ihre durchgängig hohe Kompetenz“ einsetzen und „Ratgeber für die Menschen im Landkreis und auch für die Landkreisgemeinden“ sind.

Sein erster Tag im neuen Amt war in gewissem Maße auch eine Rückkehr zu seinen beruflichen Ursprüngen. Die Karriere als praktisch tätiger Verwaltungsjurist hatte Petz als Leiter des Bauamts am Landratsamt Freising begonnen. Nun kommt er nach vielen Jahren als Richter an verschiedenen Gerichten – zuletzt am Bundesverwaltungsgericht – als Landrat zurück. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten.“