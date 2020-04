Aus aktuellem Anlass Landratsamt veröffentlicht detaillierte Corona-Zahlen

Ab sofort können die einzelnen Fallzahlen pro Gemeinde im Landkreis eingesehen werden.

Freising. Das Landratsamt Freising hat bislang keine Zahlen dazu veröffentlicht, wie viele positive COVID-19-Fälle in den einzelnen Gemeinden vorliegen. Durch diese Zurückhaltung wollte man eine Stigmatisierung einzelner Gemeinden und Personen verhindern, gerade weil man am Anfang des Ausbruchsgeschehens die Gefahr gesehen hat, dass diese Informationen für Unruhe in der Bevölkerung führen könnte. Diese Sorge hatte sich in anderen Landkreisen leider auch bestätigt. Mittlerweile ist die Ausbreitung jedoch weiter fortgeschritten, so dass diese Gefahr nicht mehr als so akut eingestuft wird. Aus diesem Grund hat sich das Landratsamt nunmehr dazu entschlossen, die Zahlen pro Gemeinde aufzuschlüsseln.

Es gibt auf der Homepage des Amtes eine Tabelle, aus der man entnehmen kann, wie viele Personen kumulativ von Anfang an positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden. Gleichzeitig gibt es die Zahl an positiven Fällen, die wieder aus der Quarantäne entlassen werden konnten. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zahl in dieser Auswertung nicht ganz vollständig ist, da die neuen Fälle einzeln eingearbeitet werden müssen.