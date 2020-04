Stelle endlich besetzt Neue Chefin im Gesundheitsamt

Sieben Monate war die Stelle unbesetzt,jetzt startet Dr. med. Kathrin Mariß-Heinrich ihre Tätigkeit.

Freising. Das Gesundheitsamt Freising hat mit Dr. med Kathrin Mariß-Heinrich seit 1. April eine neue Abteilungsleiterin. Die Ärztin wurde in Berlin geboren, ihre Schulzeit verbrachte sie in Hessen, nahe Kassel. Sie studierte an der Universität Göttingen Humanmedizin. An der dortigen Abteilung Hämatologie und Onkologie in der medizinischen Fakultät absolvierte sie ihre Dissertation und promovierte schließlich mit Note 1 (Magna cum laude) am Universitätsklinikum Großhadern/München.

Von 2000 an war Dr. med Kathrin Mariß-Heinrich als Ärztin im Praktikum am Krankenhaus Bogenhausen tätig, später als Assistenzärztin im Krankenhaus Bogenhausen und im Krankenhaus Harlaching. Ab 2007 arbeitete sie als Fachärztin für Innere Medizin, ab 2010 als Fachärztin für Öffentliches Gesundheitswesen. Zusätzlich ist sie noch Diabetologin DDG & Ernährungsmedizinerin.

Im Jahr 2007 kam Dr. Mariß-Heinrich als Amtsärztin für die Regierung Oberbayern an die Abteilung Gesundheitswesen in Erding, die sie von 2018 bis zuletzt leitete. Zum 1. April 2020 wechselte sie nun als Leiterin an das Gesundheitsamt Freising.