Es geht weiter Freisinger Märkte in der Luitpoldanlage

Mit dieser Lösung kann die Versorgung der Bevölkerung unter Gewährleistung der Sicherheitsstandards aufrechterhalten werden.

Freising. Neue Entwicklung in Sachen Markt in Freising: Gemeinsam mit der Polizei hat die Stadt Freising ein Konzept erarbeitet, das eine Durchführung sowohl des Wochenmarktes wie des Neustifter Freitagsmarktes unter Wahrung des erforderlichen Sicherheitsabstandes zwischen den Wartenden ermöglicht. Der Freisinger Grüne Wochenmarkt findet in Abstimmung von Polizei und Sicherheitsbehörden ab kommendem Samstag, 28. März 2020, mittwochs und samstags bis auf weiteres in der Luitpoldanlage statt – eine Sicherheitsmaßnahme, die ausdrücklich der aktuellen Gefährdungssituation, aber auch der Versorgung der Bevölkerung bestmöglich gerecht werden will.

Ob die für 22. April geplante Verlegung des Wochenmarktes in die Untere Hauptstraße erfolgt oder der Markt zunächst weiter in der Luitpoldanlage verbleibt, wird aufgrund der allgemeinen Entwicklung zu gegebener Zeit entschieden.

Die Verantwortlichen des Neustifter Freitagsmarktes haben sich der Entscheidung der Stadt angeschlossen: Der Freitagsmarkt findet ab Freitag, 27. März 2020, vorübergehend ebenfalls in der Luitpoldanlage statt.

Wichtiger Hinweis für alle Marktbesucher/-innen: Ein Sicherheitsabstand von 1,50 bis zwei Metern untereinander ist unbedingt einzuhalten, entsprechende Markierungen sind zu beachten. Auch eine Selbstbedienung ist nicht mehr möglich. Besucherinnen und Besucher nähern sich dem jeweiligen Stand bitte nur nach Aufforderung des Verkaufspersonals.

Seniorinnen und Senioren wird empfohlen, für den Einkauf auf dem Markt nach Möglichkeit eines der zahlreichen Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen.

Mit der Marktverlegung steht die Luitpoldanlage mittwochs, freitags und samstags nur eingeschränkt für Parkzwecke zur Verfügung.