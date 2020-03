Tolles Angebot Moosburger Geschäfte bieten Liefer- oder Versandservice

Da aufgrund der Corona-Krise nahezu alle Ladengeschäfte schließen mussten und nun auch alle Gastronomie-Betriebe, möchte die Moosburg Marketing eG die betroffenen Geschäftsleute in Moosburg unterstützen.

Moosburg. „Es geht jetzt vor allem darum, die Kundenbindung aufrecht zu erhalten“, heißt es in der Mitteilung der Moosburg Marketing eG. Aus diesem Grund wurde eine zentrale Liste erstellt mit allen Geschäften und Lokalen, die für ihre Kunden einen Liefer- oder Versandservice anbieten. Diese gesammelte Liste wird laufend weiter aktualisiert. Sie ist einzusehen auf der homepage www.moosburg-marketing.de.

Interessenten, die ebenfalls gern in die Liste aufgenommen werden möchten, können sich jederzeit an die Moosburg Marketing wenden. Bitte beachten: Die Geschäftsstelle ist weiterhin besetzt, es findet jedoch kein Kundenverkehr mehr statt. Anmeldungen können daher nur per Email oder Telefon entgegen genommen werden.