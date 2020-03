Nach Streit im Pkw Auf der A92 abgehauen und vier Polizisten verletzt

Nach einem Streit mit Bekannten leistete ein 44-Jähriger erheblichen Widerstand.

Flughafen/A92. Gestern Abend wollten die Bekannten eines 44-jährigen Afghanen mit Wohnsitz in Spanien ihren Gast zum Flughafen fahren, damit er in seine Heimat zurückfliegen konnte. Während der Fahrt kam es zu Auseinandersetzungen, so dass der Pkw auf der A 92 im Bereich der Ausfahrt Freising Süd angehalten werden musste. Außerhalb des Fahrzeugs flippte der 44-Jährige aus, verletzte Personen, beging Sachbeschädigung und flüchtete dann über die Autobahn, wo von einer Streife der VPI Freising aufgegriffen werden konnte. Zur weiteren Sachbearbeitung wurde er auf die Dienststelle gebracht. Im Verlauf der Ermittlungen wurde der Afghane immer aggressiver und bedrohte die Beamten. Als er zur Eigensicherung gefesselt werden sollte, leistete er erheblichen Widerstand und verletzte dabei vier Beamte leicht. Da bei ihm gesundheitliche Probleme nicht auszuschließen waren, wurde er einer ärztlichen Behandlung zugeführt.