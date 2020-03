Die CSU hat mit Manuel Mück wohl den Richtigen ins Rennen um das Amt des Landrats geschickt. Er tritt nun gegen Helmut Petz von den Freien Wählern an.

Landkreis Freising. Manuel Mück hat wohl für die größte Überraschung bei den Kommunalwahlen in der Region gesorgt. Er tritt mit 26,1 % gegen Helmut Petz (Freie Wähler/ 22,9%) in der Stichwahl an.

Die weiteren Zahlen: Birgit Mooser-Niefanger (Freisinger Mitte/ 15,5%), Robert Wäger (Grüne/ 20,9%), Herbert Bengler (SPD/ 5,5%), Franz Scholz (AfD/ 6,2%) und Tobias Weiskopf (FDP/2,2%). Die Wahlbeteiligung lag bei 58,3 %.