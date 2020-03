Für Interessenten Informationsnachmittag an der Wirtschaftsschule

Nachdem der Tag der offenen Tür abgesagt werden musste, gibt es am Donnerstag einen Infonachmittag mit Anmeldemöglichkeit.

Freising. Die Staatliche Wirtschaftsschule Freising lädt alle interessierten Eltern, Erziehungsberechtigte, Schülerinnen und Schüler (aller Jahrgangsstufen) am Donnerstag, 19. März zum Informationsnachmittag in die Schule an der Wippenhauser Str. 62 in der Zeit von 15 Uhr bis 18 Uhr ein. Dabei finden um 15 Uhr sowie 17 Uhr Vorträge zum Übertritt statt. Im Anschluss daran kann das Schulhaus in kleinen Gruppen zusammen mit unseren Lehrkräften besichtigt werden.

Das Sekretariat ist an diesem Tag bis 18 Uhr besetzt, so dass Sie gleichzeitig Ihr Kind für das Schuljahr 2020/2021 anmelden können. Weitere Infos zur Anmeldung, die Eingangsvoraussetzungen sowie der dazu benötigten Unterlagen finden Sie unter www.swfs.de.