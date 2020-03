Aus aktuellem Anlass Neue Corona-Infektionen: Bürgertelefon erreichbar!

Nachdem sich die Zahl der Coronavirus-Fälle im Landkreis Freising am Freitag auf 20 erhöht hat, hat das Landratsamt zur Unterstützung des Gesundheitsamtes die Erreichbarkeit des Bürgertelefons erweitert.

Freising. Das Bürgertelefon ist ab auch am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer 08161 600-601 erreichbar. Und auch in der kommenden Woche sind die Telefon von Montag bis Donnerstag von 10 bis 15 Uhr und am Freitag von 10 bis 12 Uhr besetzt.

Wegen der hohen Nachfrage kann es zu Verzögerungen und Wartezeiten kommen. Das Landratsamt bittet um Verständnis.

Umfassende Informationen zu COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2) bieten außerdem die Webseiten des Robert Koch-Instituts und des Bayerischen Gesundheitsministeriums.