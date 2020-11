Dreister Diebstahl Heuballen geklaut

Da staunte der Besitzer nicht schlecht: Eingelagertes Heu wurde ihm quasi weggeklaut.

Dorfen. Ein 71-Jähriger aus dem Gemeindebereich lagerte über den Sommer seine Heuballen in einer Scheune in Wasentegernbach. Als er nun dort war stellte er fest, dass ihm seit Juli 2020 mindestens fünf Heuballen in einem Gesamtwert von ca. 300 Euro, geklaut wurden. Die Ballen müssen mit einem größeren Fahrzeug, bzw. Anhänger abtransportiert worden sein.