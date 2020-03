Für die Sicherheit am Airport: 114 neue Bundespolizeibeamte im Erdinger Moos

Fernab ihrer Heimat stehen die jungen Frauen und Männer nicht nur beruflich vor einer großen Herausforderung. Aus allen Teilen Deutschlands kommen, müssen sie nun auch privat in der Gegend Fuß fassen.

Flughafen. 114 junge Frauen und Männer sind am Montag, 2. März, an ihrem neuen Arbeitsplatz bei der Bundespolizei am Münchner Airport gelandet. Noch am Nachmittag legten die neuen Beamten ihren Diensteid ab. Umrahmt wurde die Vereidigungszeremonie vom Blechbläserquintett des Bundespolizeiorchesters München unter Leitung von Egon Zinkl.

Nach zweieinhalbjähriger Ausbildung können die frischgebackenen Polizeimeisterinnen und Polizeimeister nun ihre vielseitigen Kenntnisse am internationalen Großflughafen in die Praxis umsetzen.

Auch heuer konnte der stellvertretende Leiter der Bundespolizei Flughafen München, Thorsten Ledinsky, erneut 114 junge Beamtinnen und Beamte willkommen heißen. Bei der Vereidigungszeremonie schwor Thorsten Ledinsky diese im Beisein seiner Führungskräfte auf die Herausforderungen des modernen Polizeiberufs, vor allem im internationalen Umfeld des Großflughafens und der nicht immer ganz einfachen Infrastruktur und Prozesse eines der wichtigsten Luftverkehrsdrehkreuze Europas, ein.

Die jungen Frauen und Männer stellen sich nicht nur beruflich einer neuen, großen Aufgabe. Die meisten von ihnen stehen zudem vor der Herausforderung, fernab der Heimat auch im persönlich-privaten Bereich Fuß zu fassen, denn sie kommen aus allen Teilen der Bundesrepublik. Ihre Ausbildung absolvierten sie in den verschiedenen auf Deutschland verteilten Aus- und Fortbildungszentren. Praktika in verschiedenen Dienststellen bundesweit sowie praktische Ausbildungsmodule rundeten die Theorie ab.

Nach weiteren flughafenspezifischen Qualifizierungsschulungen in den nächsten Tagen erwartet die jungen Kollegen in der grenzpolizeilichen Kontrolle des Reiseverkehrs, bei der Gewährleistung der Luftsicherheit und im bahnpolizeilichen Aufgabenbereich ein breites Aufgabenspektrum, wobei sie das gelernte Gesetzes- und Polizeieinsatzwissen in der Praxis anwenden und vertiefen.

Die Bundespolizei am Flughafen ist mit gut 1.400 Mitarbeitern nicht nur eine der größten Polizeidienststellen an einem europäischen Großflughafen, sondern auch viertgrößter Arbeitgeber im Erdinger Moos.