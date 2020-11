Massives Ausbruchgeschehen 49 Corona-Virus-Fälle in der Senioren- und Pflegeeinrichtung St. Hildegard Siegsdorf

Die Senioren- und Pflegeeinrichtung St. Hildegard, ein ordensinternes Altenheim der Barmherzigen Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul in Siegsdorf, ist massiv vom Coronavirus betroffen.

Siegsdorf. In dem Schwesternheim, in dem die Barmherzige Schwestern sowie einige Angehörige anderer Ordensgemeinschaften und einige Priester ihren Lebensabend verbringen, sind in den vergangenen Tagen von den 50 Bewohnerinnen und Bewohnern 38 positiv getestet worden. Eine Bewohnerin ist mittlerweile verstorben; sie hatte sich allerdings schon vor der Ausbreitung des Virus in palliativer Versorgung befunden.

Neben den Bewohnerinnen und Bewohnern sind auch 11 Mitarbeiter des Hauses positiv getestet worden. Bei drei weiteren Mitarbeitern steht das Testergebnis noch aus. Das Haus St. Hildegard, das sich im Ortsteil Alzing befindet, ist kein gewöhnliches Alten- und Pflegeheim. Hier leben viele noch sehr rüstige Schwestern in enger Konvent-, Haus- und Gebetsgemeinschaft.

Die Hausleitung kann nicht nachvollziehen, wie Covid19 ins Haus gekommen ist. Aber das enge familiäre Miteinander dürfte trotz aller eingehaltenen Hygiene- und Schutzmaßnahmen eine Rolle für die Ausbreitung des Virus gespielt haben. Um die Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner aufrecht erhalten zu können, werden die Mitarbeiter des Hauses inzwischen auch von Pflegekräften anderer Häuser der Barmherzigen Schwestern tatkräftig unterstützt.

Schutzmaterialien stehen ausreichend zur Verfügung. Alle Maßnahmen im Haus werden eng mit dem Gesundheitsamt abgestimmt, das der Heimleitung beratend und unterstützend zur Seite steht. Die Barmherzigen Schwestern hoffen inständig, dass die infizierten Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Mitarbeiter die Erkrankung gut überstehen und möglichst bald wieder Normalität einkehrt.