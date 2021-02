Kuriose Idee Wohnmobil wird zum Restaurant – vorfahren, parken und genießen!

Der Corona-Lockdown trifft die Gastronomie hart. Zwar kann mit To-go-Angeboten und Lieferservice etwas Umsatz erzielt werden, doch etwas vermissen die Gastronomen schmerzlich: ihre Gäste bewirten zu können.

Bogen. Da sind kreative Lösungen gefragt. Eine pfiffige Idee hatte in diesem Zusammenhang Ananda Livia. Der Geschäftsführer des „Il Brunello“ in Bogen startete Anfang des Jahres in Bogen das „Wohnmobil-Dinner“. Ein Trend, der sich mittlerweile in ganz Deutschland verbreitet und unter Wohnmobilisten offene Camper-Türen einrennt. Gäste kommen im eigenen Wohnmobil, parken vor dem Restaurant und können so die italienischen Spezialitäten des „Il Brunello“ genießen. „So können wir den gleichen Service wie im Restauant bieten“, freut sich Ananda Livia, „natürlich unter Einhaltung aller Abstands- und Hygienevorschriften“.

Und die Idee kommt richtig gut an. „Am Sonntag hatten wir acht Wohnmobile hier“, freut sich der Gastronom. „Natürlich haben wir uns zum Valentinstag ein spezielles Menü einfallen lassen, um unsere Gäste zu verwöhnen“. Aber auch an ganz „normalen“ Tagen sind die Gäste begeistert: „Jeder, der bislang da war, kommt wieder“, berichtet Ananda stolz.

Auf die Frage, wie lange er diesen außergewöhnlichen Service noch anbieten will, schmunzelt der Restaurant-Chef: „Das entscheidet Frau Merkel.“ Vorerst ist das „Wohnmobil-Dinner“ also nur für die Zeit des Lockdowns geplant. Danach freut sich das Brunello-Team, Gäste wieder im Lokal verwöhnen zu können.

Bis allerdings die Restaurants endlich wieder öffnen dürfen, werden Wohnmobile mit Sicherheit häufiger auf dem Bogener Stadtplatz zu sehen sein. Die Fangemeinde für diese Art eines Restaurant-Besuchs wächst derzeit nämlich sprunghaft an. In den sozialen Netzwerken gibt es bereits Gruppen mit mehreren 10.000 Mitgliedern.

Weshalb Ananda Livia auch dringend zu einer telefonischen Reservierung rät. Dann steht einem Schmankerl-Ausflug ins schöne Bogen nichts mehr im Weg. Ganz nach dem Motto: „Vorfahren, parken und genießen“.