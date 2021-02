Tiergarten im Lockdown Die Alpakas sind los – flauschiger Besuch an der Tiergartenkasse

Zwar dürfen aktuell keine Tiergartenbesucher in den Tiergarten Straubing, dennoch empfing das Kassen- und Verwaltungspersonal am gestrigen Mittwoch, 17. Februar, einen ganz besonderen Besuch vor der Tür.

Straubing. Die Straubinger Alpakaherde durfte mit den Tierpflegern eine Runde durch den Tiergarten drehen! Dabei haben die Tiere auch im oberen Teil des Tiergartens am Verwaltungsgebäude vorbeigeschaut! Drei Tierpflegerinnen führten den Hengst „Herbert“ und seine Stuten „Nele“ und „Tara“ an der Leine. Mit ihnen gelaufen sind die Fohlen „Lena“ und „Nala“ sowie der schwarze Hengst „Stöpsel“. Während die Pflegerinnen und die Kassenangestellten unter Berücksichtigung der gebotenen Mindestabstände bei leichtem Schneefall vor Kälte schlotterten, blieb das dichte Fell der Alpakas knapp unter der Oberfläche trocken und warm, was ihnen den einen oder anderen neidischen Blick einbrachte.

Das Führen an der Leine dient nicht nur der Tierbeschäftigung. Wenn die Tiere an die Leine gewöhnt sind, ist der Umgang mit ihnen, zum Beispiel im Krankheitsfall oder bei Tiertransporten wesentlich stressfreier – für die Pfleger wie auch für das Tier.