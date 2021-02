Corona statt Brauereifest So eine Situation gab es in den 150 Jahren bei Erl-Bräu in Geiselhöring noch nie!

Alles ist anders – 2020 und auch 2021 standen und stehen viele Branchen vor einer Situation, die sie bisher nicht kannten. So geht es auch der Brauerei Erl-Bräu in Geiselhöring. Die wollte eigentlich in diesem Jahr ihr 150-Jähriges feiern – doch daraus wird wohl nichts. Das Coronavirus hat auch die Brauereien fest im Griff.

Geiselhöring. Rund eine Million Hektoliter, also 100 Millionen Maß Bier, haben die Brauereien in Bayern im Jahr 2020 weniger produziert als im Vorjahr, das entspricht einem Minus von 4,1 Prozent. Diese Zahlen hat der Bayerische Brauerbund am 4. Februar veröffentlicht. „Mit besonderer Härte trifft die Pandemie die selbst betriebenen Brauereigasthöfe, die gerade in Bayern einen großen Teil der bierkulturellen Prägung ausmachen.“

Josef Erl blickt mit gemischten Gefühlen auf das Jahr 2020 zurück: „Einerseits haben, abgesehen vom schönen Biergärtenwetter und einigen privaten Festen, viele gewohnte Erlebnisse einfach gefehlt, besonders natürlich das Gäubodenvolksfest. Andererseits haben wir, nachdem die Hektik mit Anschaffungen und Organisation zur Einhaltung der Maßnahmenkataloge erledigt war, viele Investitionen und interne Projekte in Ruhe erledigen können. Immer mit Hoffnung auf eine baldige Besserung der Lage in Deutschland, Bayern und bei unseren vielen langjährigen Kunden“, sagt Erl. Auch finanziell macht sich die Corona-Krise bei Erl-Bräu in Geiselhöring bemerkbar: „Wir hatten nach einer durchwegs positiven Entwicklung über die letzten fünf Jahre zum ersten Mal ein dickes Minus – und das dann natürlich gleich zweistellig, sogar etwas schlechter als der Durchschnitt. Das liegt daran, dass wir aufgrund des hohen Fassbieranteils in der Gastronomie und den vielen Festen das ganze Jahr über viel mehr in Mitleidenschaft gezogen werden als andere Betriebe, die zum Beispiel hauptsächlich Flaschenbier im Handel platzieren.“

Erl-Bräu sieht sich als „traditioneller Partner von Wirtshäusern und Restaurants“, die „wichtigsten Absatzstätten“ seien daher durch den Lockdown weggebrochen. „Dazu die vielen kleinen und größeren Feste von Vereinen, Feuerwehren und Gemeinden und natürlich als Höhepunkt das Straubinger Gäubodenvolksfest. Diese Geselligkeit lässt sich natürlich nur schwer daheim nachstellen, auch wenn anfangs viele private Feiern möglich und auch gut waren, ist seit November nichts mehr drin, um diese Hektoliter-Verluste auszugleichen.“

Die 21 Mitarbeiter der Brauerei sind nun teilweise in Kurzarbeit, „unser Brauerei-Getränkemarkt, der Außendienst und die Buchhaltung sind von der Kurzarbeit unberührt. Für Brauer und Bierfahrer ist einfach weniger Arbeit da, und auch im Büro gehen Sachen wie die Planung von Feste-Belieferungen ab. Praktisch lassen wir erledigen, was geht“, schildert Erl. Für das Jahr 2021 hatte sich die Brauerei außerdem etwas Großes vorgenommen: Das 150-jährige Jubiläum sollte gefeiert werden. „Mit den aktuellen Entwicklungen der Pandemie und Forschung sollte das schon drin sein, aber richtig feiern werden wir wohl erst 2022 wieder. Zur Not feiern wir unser Jubiläum halt zwei Mal!“, lacht Erl. Seinen Humor und die Hoffnung hat er noch nicht verloren. Josef Erl hat da eine besondere Devise: „Letztendlich muss man immer optimistisch denken.“ Sein Wunsch ist, dass es bald wieder möglich ist, „a schönes Abendessen im Brauereigasthof oder a paar Hoibe im Bräustüberl nach der Arbeit oder am Wochenende, gern auch mit Watten und Rüscherl“ zu genießen!