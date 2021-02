Spendenaktion gestartet Straubinger Model ist verzweifelt – „Bitte helft uns, Hank zu retten!“

Straubinger Model kämpft um das Leben ihrer Dogge „Hank“ und startet Spendenaktion!

Straubing. Wochenblatt-Leser erinnern sich womöglich noch an Olga Schieche. Mit 17 Jahren gerät die Straubingerin als Beifahrerin in einen Verkehrsunfall, wird schwer verletzt. Die ersten Diagnosen damals: erschütternd! Die Ärzte befürchten eine Querschnittslähmung. Doch Olga gibt nicht auf. Zwei Jahre sitzt das Mädchen im Rollstuhl, durchläuft zahlreiche Reha-Kliniken. Monatelange Physiotherapie. Die Fortschritte sind klein, doch Olga gibt nicht auf. Sie lernt, wieder zu gehen und verwirklicht sogar ihren Traum vom Modeln. Zwar nicht auf dem Laufsteg, aber vor der Fotokamera.

Heute geht Olga beeindruckend ihren Weg. Immer an ihrer Seite: „Hank“. Die Deutsche Dogge ist Olga ein treuer Begleiter und der beste Freund. „Hanky-Boy“, wie sie ihn liebevoll nennt, gibt ihr Kraft und Zuversicht, ist immer für sein Frauchen da.

Doch am Freitag der Schock: Plötzlich hat „Hank“ starke Schmerzen. Beim Essen, beim Trinken, sogar beim Liegen. Olga bringt „Hank“ sofort zum Tierarzt und erfährt die schlimme Diagnose: eine Lungenanomalie. Aus einem Riss, vermutlich in Folge einer Lungenentzündung, tritt aus „Hanks“ Lungen Luft aus, sammelt sich im Brustkorb und macht dem stattlichen Tier das Atmen fast unmöglich. Lebensgefahr.

Sofort geht es nach München in die chirurgische Tierklinik, wo „Hank“ noch am Freitag erfolgreich operiert wird. Die kommenden Tage sind für „Hank“ entscheidend.

Für Olga sind es Tage zwischen Hoffen und Bangen. Und zu der Angst um ihren geliebten Hund kommt eine weitere Sorge. Die Kosten für Operation, Tierklinik und die Folgebehandlungen summieren sich. Rund 5.000 Euro muss Olga aufbringen, um die lebensrettende Behandlung bezahlen zu können. Eine Summe, die Olga nicht ohne weiteres stemmen kann. Doch Olga kämpft für ihren Hund, will nichts unversucht lassen. Im sozialen Netzwerk Facebook hat sie eine Spendenaktion gestartet, sie hofft, so die hohen Behandlungskosten bezahlen zu können. Erfreulich: Am Wochenende sind dabei bereits einige hundert Euro zusammengekommen. „Wir machen das nicht, um uns zu bereichern“, verspricht „Hanks“ Frauchen, „Das Geld ist nur für die medizinische Behandlung. Sollte mehr Geld gespendet werden, als für ,Hanks‘ Rettung nötig, geben wir das in vollem Umfang an eine gemeinnützige Tierschutzorganisation weiter.“

Wer „Hank“ – und möglicherweise auch noch weitere Tiere – unterstützen will, findet die Aktion auf Olga Schieches Facebook-Profil oder kann via Paypal „Manschie@gmx.net“ helfen.

„Wir wollen Hank nicht verlieren“, sagt Olga, „Wir sind für jede Hilfe dankbar! Und jetzt hoffen und beten wir, dass alles gut wird“.