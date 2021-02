„Kitchen Impossible“ Das TV-Duell der Spitzenköche – „Fleischpapst“ gegen Fernsehkoch

Starkoch Tim Mälzer (re.) bekommt es in der sechsten Staffel von „Kitchen Impossible“ mit „Fleischpapst“ Lucki Maurer aus Rattenberg zu tun. Foto: TVNow/Armin Weigl

Am 14. Februar geht der Kampf um die Kochehre in die sechste Runde. In der Fernsehsendung „Kitchen Impossible“ tritt Starkoch Tim Mälzer gegen andere Küchenprofis an. Für den Wettkampf schickt man sich gegenseitig an verschiedene Orte. Dort gilt es dann, Gerichte des Gegners nachzukochen – und das ganz ohne Rezept. Da Corona für die aktuelle Produktion Reisen zu exotischen Orten unmöglich machte, wurde die sechste Staffel ausschließlich in Deutschland und Österreich gedreht.