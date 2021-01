„Kein Streichelzoo“ Selfie-Stress auf der Pferdekoppel – rücksichtslose Touristen sorgen für Verärgerung

„Wie viele Tafeln soll ich denn noch aufstellen?“, fragt Julia Wittmann. Immer wieder betreten Touristen ihre Pferdekoppeln und bringen so die Pferde und sich selbst in Gefahr. Foto: sms

Julia Wittmann ist sauer. Richtig sauer. Denn die Frau aus Hinterwies in der Gemeinde St. Englmar ist mit ihrem Latein am Ende. Was sie so in Rage bringt? Die Ignoranz, der Leichtsinn, ja, die Dummheit mancher Touristen in dem beliebten Skigebiet.