Tierisch Ein bäriger Geburtstag im Tiergarten Straubing – Happy Birthday, „Elli“!

Ein bäriger Geburtstag im Tiergarten Straubing – Happy Birthday, „Elli"!

„Elli“ lässt es sich schmecken. Zielsicher findet ihre Nase jeden versteckten Leckerbissen. Foto: Tiergarten Straubing

Am 6. Januar 2021 feierte Braunbärin „Elli“ ihren 40. Geburtstag! Die alte Dame wurde am Dreikönigstag im Jahre 1981 im Tiergarten Straubing geboren. 40 Jahre Braunbärenleben sind auch in Zoos keine Selbstverständlichkeit! Und in der Wildbahn erreicht kein Bär so ein hohes Alter.