Weihnachtseinkauf Enorme Nachfrage nach Straubingschecks

Aktuell sind über 100.000 Straubingschecks in Umlauf, das ist Rekord. Allerdings ist die Nachfrage bei Unternehmen aufgrund der Corona-Pandemie und dadurch ausgefallen Weihnachtsfeiern dermaßen hoch, dass eventuell noch vor Weihnachten keine Schecks mehr für den Verkauf verfügbar sind.

Straubing. „Wir wollen natürlich sicherstellen, dass die Straubingschecks auch noch als Geschenk zu Weihnachten verschenkt werden können. Deshalb brauchen wir noch im Dezember einen starken Rücklauf an eingelösten Schecks in den Geschäften. Wir bitten daher unsere Kunden, die noch Schecks zu Hause haben, diese schnellstmöglich wieder in den Straubinger Geschäften einzulösen und vielleicht noch das ein oder andere Geschenk damit zu finanzieren“, betont Stadtmarketing-Leiter Matthias Reisinger. Die Lager des Stadtmarketings seien derzeit fast leer, sodass man sich über jeden Scheck freue, der eingelöst und durch die Geschäfte abgegeben wird.

„Aktuell ist über eine Million Euro an Scheckwert im Umlauf. Wenn diese zeitnah im Straubinger Einzelhandel ankommt, trägt das gerade in diesen sehr schwierigen Zeiten enorm zur Stärkung des Standortes bei“, ergänzt Reisinger und bedankt sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern sowie den Firmen, die den Straubingscheck auch in diesem Jahr zu einem absoluten Erfolgsmodell machen.

Infos finden Kunden oder interessierte Geschäfte unter www.straubingscheck.de.