Aktionstag Ein Blumengruß aus den Niederlanden zum Bayerischen Großelterntag

Großeltern sind eine wichtige Stütze der Familie. Die Bayerische Staatsregierung hat daher als erstes Bundesland 2019 einen eigenen Tag zu Ehren der Großeltern, den so genannten Großelterntag, in Bayern eingeführt, um die besonderen Verdienste von Großeltern für Familie und Gesellschaft zu würdigen. Der Großelterntag wird jährlich am zweiten Sonntag im Oktober begangen, dieses Jahr am 11. Oktober.

Straubing. Der Großelterntag ist auf Initiative der Felinifoundation.nl aus Italien nach Deutschland gekommen. Diese Stiftung will die Kommunikation zwischen den Generationen fördern. Großeltern, deren Kinder und Enkelkinder verbindet eine große Generationensolidarität. Oma und Opa haben im Familienleben eine ganz entscheidende Rolle inne. Sie unterstützen im Alltag und geben ihr wertvolles Wissen und ihre Lebenserfahrung an die nächsten Generationen weiter. Die Felinifoundation.nl, vertreten durch Charles Lansdorp, und die niederländischen Botschaften und Generalkonsulate starten eine Werbekampagne in Italien, Spanien, Slowenien, der Tschechischen Republik und Deutschland. Sie findet im Oktober während der Woche „Gegen die Einsamkeit“ und am „Großelterntag“ statt. Die Organisatoren veranstalten in Zusammenarbeit mit Blumenzüchtern, Blumengroßhändlern, Floristen und Handelsverbänden verschiedene corona-konforme Events.

Gerade in der ersten Zeit der Coronavirus-Pandemie konnten Enkelkinder und Familien ihre Omas und Opas nicht treffen. Die Pandemie hat uns deutlich daran erinnert, wie wertvoll und wichtig die Beziehung zwischen Großeltern und Enkelkindern ist. Daher wollen die Felinifoundation.nl und das niederländische Generalkonsulat gemeinsam mit der Stadt Straubing Großeltern und ältere Menschen besonders würdigen und sie mit einem Blumengeschenk überraschen und ihnen damit danken. Gerade dieses Jahr ist dies noch wichtiger als je zuvor.

Am 11. Oktober sendete die Felinifoundation.nl daher jedem der Bewohner des Seniorenheims St. Nikola und des Straubinger Bürgerheims eine Avalanche-Rose, die Königin unter den Rosen. Sie wurden heute von Armin Meyer und Thomas Unverdorben von der Leitung der Stiftungsverwaltung und den Seniorenheimleitungen Magdalena Russek, Hilda Martini und Florian Rammel entgegengenommen und wurden bis Sonntag den Heimbewohnern überreicht.

Auch für die Stadt hat Generalkonsul Paul Ymkers einen Blumengruß, den er stellvertretend an Bürgermeister Dr. Albert Solleder übergab. „Es ist ein Zeichen der wunderbaren Freundschaft, die das Generalkonsulat der Niederlande in München mit der Stadt Straubing verbindet, begonnen durch die Erinnerung an unsere gemeinsame Geschichte, als wir von 1353 bis 1429 gemeinsam in dem Herzogtum Niederbayern-Straubing-Holland verbunden waren“, so Generalkonsul Paul Ymkers bei seinem Kurzbesuch in der Gäubodenstadt.