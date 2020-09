Zeugen gesucht Unbekannte klauen in Perasdorf ein Kuh-Schild

In der Zeit von Donnerstag, 24. September, 20 Uhr, bis Freitag, 25. September, 6 Uhr, montierten Unbekannte in der Schmiedstraße in Perasdorf ein Verkehrszeichen ab und entwendeten dieses.