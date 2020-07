Hochzeitsfest Eheschließungen im Rittersaal des Herzogsschlosses sind ab September 2020 möglich

Ab September 2020 besteht für Ehepaare die Möglichkeit, sich im Rittersaal des Herzogsschlosses das Ja-Wort zu geben.

Straubing. Eheschließungen sind an folgenden Freitagen möglich: 4. September, 2. Oktober, 6. November sowie 4. Dezember. Auch am 4. Januar 2021 und am 12. Februar 2021 gibt es Termine. Trauungen finden an den jeweiligen Tagen zu den folgenden Uhrzeiten statt: 10, 10.45, 11.30, 13 Uhr, 13.45 und 14.30 Uhr. Der Rittersaal ermöglicht es, sich das Ja-Wort vor bis zu 50 Gästen zu geben.

Informationen hinsichtlich der Terminvergabe und des Ablaufs von Trauungen im Rittersaal des Herzogsschlosses erteilen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Standesamts am Stetthaimer Platz unter der Telefonnummer 09421/ 944-64222.