Gähnende Leere an der Donau Was läuft da hinter den Kulissen des Straubinger Stadtstrands?

Der Stadtstrand in Straubing hat sich in den letzten Jahren zu einem beliebten Ausflugsziel entwickelt. Durch die Corona-Krise haben sich jedoch die Vorzeichen geändert ...

Straubing. Wie geht's weiter mit dem Stadtstrand in Straubing? Vor gut drei Jahren wurde die Outdoor-Gastronomie direkt an der Donau eröffnet, war ein Anlaufpunkt für Ausflügler, Spaziergänger, Freizeitsportler. Heuer jedoch brach Corona über die Welt herein und die Zukunft des Stadtstrands ist ungewiss.

Unübersehbar: In dieser Saison ist das Areal an der Uferstraße verwaist. Nur ein paar Beachvolleyball-Spieler duellieren sich hin und wieder auf dem Platz nebenan. In den vergangenen Jahren hat Pächter Stephan Haslbeck den Laden geschmissen. Doch wie lange noch? „Aufgrund der Corona-Krise bzw. der Auflagen ist bis auf Weiteres eine Öffnung unmöglich“, heißt es auf der Stadtstrand-Facebookseite.

Es wird gemunkelt, dass es zwischen der Stadt Straubing und Haslbeck knirscht. Hintergrund sollen unterschiedliche Ansichten über die Reduzierung der Pacht wegen der Corona-Pandemie sein. Haslbeck wollte sich auf Wochenblatt-Nachfrage zur aktuellen Situation nicht äußern.

Haslbeck hat den Stadtstrand in den letzten Jahren zu einer kleinen Attraktion gemacht: Verpflegungscontainer, Bistro-Ambiente, regelmäßige Bandauftritte und andere Events - der Stadtstrand sorgte für Leben an der Donau. Und Haslbeck hatte viel vor. Zum Wochenblatt sagte er 2018: „Wir wollen jedes Jahr besser werden.“

2020 haben sich jedoch wegen der Corona-Pandemie die Vorzeichen geändert. Kein Betrieb, keine Gäste, kein Geschäft. Es wird spekuliert, dass der Stadtstrand-Chef das Handtuch werfen könnte. Droht etwa das Aus für das chillige Erholungsparadies an der Donau?

Offenbar laufen hinter den Kulissen Verhandlungen mit einem Interessenten aus der Party- und Veranstaltungsbranche, der für Haslbeck, der einen mehrjährigen Pachtvertrag besitzt, übernehmen könnte.

Ob unter alter oder neuer Führung: Es ist derzeit kaum vorstellbar, dass der Stadtstrand in dieser Saison ein Comeback feiert. Auf ein Neues in 2021?