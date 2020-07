„Aggressionspotenzial ist viel höher“ Masken-Verweigerer prügeln Straubinger Kneipenwirt Jahn (24) ins Krankenhaus

Gäste wollten keinen Mund-Nasen-Schutz tragen - und prügelten den Straubinger Kneipenwirt Jahn Schiller ins Krankenhaus.

Straubing. Brutaler Maskenzoff am letzten Wochenende in der Straubinger Innenstadt. Tatort: das Pub „Never Loose“ Am Platzl!

Es ist Samstag, etwa 2.30 Uhr: Ein Mann will in die Kneipe. Am Eingang weist ihn der Türsteher auf die Maskenpflicht hin. Doch der Unbekannte weigert sich, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Stattdessen beginnt er zu provozieren, brüllt herum. Never Loose-Chef Jahn Schiller (24) kommt dazu, versucht die Situation zu beruhigen. Zunächst scheint es, eine weitere Eskalation könnte verhindert werden.

Doch urplötzlich tritt der Begleiter des Maskenverweigerers auf den Plan: Er stürmt heran, beide Männer dreschen ohne Vorwarnung auf Jahn Schiller ein. Ein weiterer Gast (21), der Schlimmeres verhindern will, bekommt ebenfalls mehrere Fausthiebe ab. Anschließend flüchten die beiden Schläger zu Fuß. „Die waren nur auf Krawall aus“, sagt Schiller.

Der Kneipenwirt erleidet bei der Attacke Gesichtsverletzungen, muss vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden. Auch der 21-Jährige wird im Gesicht verletzt.

Jahn Schiller hat das Klinikum nach ambulanter Behandlung am Wochenende wieder verlassen können. Im Straubinger Nachtleben, das seit Kurzem vorsichtig anläuft, hat der 24-Jährige ein „Corona-Phänomen“ ausgemacht. „Die Leute wollen sich nichts vorschreiben lassen“, erzählt er. Vor zwei Wochen hat Schiller nach dem Lockdown das Never Loose wieder aufgesperrt. Die Hygienevorschriften und weitere Auflagen zu erfüllen und durchzusetzen, ist für ihn selbstverständlich. Doch nicht alle Gäste wollen sich daran halten. Es kommt oft zu hitzigen Diskussionen, manchmal sogar zu Gewalt. „Das Aggressionspotenzial ist viel höher als vor Corona“, so Schiller. Die Ereignisse von Samstagmorgen sind der traurige Beweis.

Bei den Tätern handelt es sich um zwei etwa 25 Jahre alte Männer, südländisches Aussehen. Einer hat eine kräftige Statur, sein Begleiter war hoch aufgeschossen und schlank. Bekleidet waren sie mit einem blauen bzw. einem orangefarbenen T-Shirt. Einer sprach Deutsch mit Akzent, miteinander unterhielten sie sich jedoch in einer fremden Sprache. Die Polizei Straubing hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise bitte unter Telefon 09421/8680.