Persönlich signiert Versteigert für einen guten Zweck – Söder-Bauhelm geht in die Oberpfalz

Klinikums-Geschäftsführer Dr. Christoph Scheu übergibt den von Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder signierten Bauhelm dem neuen Eigentümer Erwin Hausmann. Die Versteigerung erbrachte 250 Euro für das Patienteninformationszentrum. Foto: Sandra Wimmer

Der beim Spatenstich für den Klinikum-Erweiterungsbau in Straubing im November von Ministerpräsident Dr. Markus Söder signierte Bauhelm fand ein neues Zuhause. Der geborene Niederbayer wird nach seiner Versteigerung in der Oberpfalz im Ingenieurbüro Hausmann mit Sitz in Wernberg-Köblitz an den Nagel gehängt.