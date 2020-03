Tolle Aktion Für das Klinikpersonal in Mallersdorf gab‘s gratis Bratwurstsemmeln

Foto: Kreiskliniken Bogen-Mallersdorf

Als Zeichen der Unterstützung für das Klinikpersonal in der Corona-Krise ist am Donnerstag, 26. März, zur Mittagszeit der Dachses-Grill-Food-Truck aus Ergoldsbach an die Klinik Mallersdorf gekommen.