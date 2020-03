„Bogen hält zam“ Restaurant versorgt Klinik Bogen mit einer Gratis-Pizzalieferung

Eine besondere Überraschung gab es am Dienstag 24. März, für das Bogener Klinikpersonal. Giovanni Verdile vom Restaurant „La Molisana“ überraschte alle mit einer Gratis-Pizzalieferung.

Bogen. Zwei große Warmhalteboxen voll frisch gebackener Pizzen verschiedener Sorten fanden viele dankbare Abnehmer bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die derzeit mit vollem Einsatz und binnen kürzester Zeit die gesamte Klinik Bogen auf steigende Covid-Patientenzahlen vorbereiten. Die Lieferung wurde mit großer Freude und herzlichem Dank entgegengenommen von der Auszubildenden Julia Jurtaev, die aktuell die Rezeption bei der strengen Einlasskontrolle unterstützt, Oberärztin Dr. Anca Knappik und Chefarzt Dr. Mathias Grohmann von der Inneren Medizin.

„Wir zählen hier sehr auf die Vernunft der Menschen in der Öffentlichkeit, insbesondere dass sich alle an den empfohlenen Abstand halten“, stellte Dr. Grohmann fest. Dass es auf dem Bogener Stadplatz aber auch jugendliche Ausreißer gibt, die demonstrativ in Gruppen und provokant mit lauter Musik unterwegs sind, wusste Giovanni Verdile zu berichten. Daher gilt der Appell der Klinik Bogen an die Bevölkerung, dass Bogen „zamhalten“ möge, indem man sich aus gegenseitiger Rücksicht momentan aus dem Weg geht.