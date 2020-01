Prozess „Bayern-Ei“ Salmonellenerkrankungen durch infizierte Eierschalen?

Wenn Eierschalen an Hühner verfüttert werden, können auch Salmonellen verbreitet werden. (Foto: Ekaterina Kondrato/123rf.com)

Am Dienstag, 21. Januar, wurde in Regensburg der Prozess gegen den ehemaligen Geschäftsführer der Firma „Bayern-Ei“ fortgesetzt. Er soll von Salmonellen gewusst, aber trotzdem weiter Eier verkauft haben. Zahlreiche Krankheitsfälle und ein Todesfall beschäftigten die Kammer bisher. Auch am Dienstag war eine Betroffene aus Österreich als Zeugin geladen.