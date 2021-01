Glückwunsch Mai Anh und Ida sind die beiden Neujahrsbabys am Krankenhaus St. Barbara

So geht das neue Jahr gleich gut los: Zwei kleine Mädchen läuteten im Kreißsaal des Krankenhauses St. Barbara Schwandorf den Geburtsjahrgang 2021 ein.

Schwandorf. Mai Anh machte um 5.42 Uhr den Anfang und bescherte ihrer Mutter Thi Than Loan Vu mit Unterstützung von Hebamme Lena Jehl-Hüttner und Assistenzärztin Monique Sarda 3.450 Gramm pures Babyglück. Die kleine Ida gönnte ihren Eltern Susanne Thanner und Michael Zimmermann zunächst noch einen entspannten Silvesterabend zu Hause. Die Wehen lockten die beiden erst um 9.30 Uhr am Neujahrstag gen Klinik, dort bestimmte Ida aber auch gleich das Tempo. Um 13.54 Uhr durften Hebamme Verena Lechermann und Assistenzärztin Isabelle Hofmeister den frisch gebackenen Eltern ihr erstes Kind – das zweite Baby des noch jungen Jahres – in den Arm legen.

Bevor die beiden kleinen Mädchen heim ins Kinderzimmer nach Burgelengenfeld beziehungsweise Schmidgaden ziehen, gab es noch ein Erinnerungsfoto im Krankenhaus fürs Familienalbum.