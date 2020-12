Tolle Aktion der PI Marktredwitz Mutter musste ins Krankenhaus, Vater war in der Arbeit – Polizisten lesen Kindern Gute-Nacht-Geschichte vor

Foto: PI Marktredwitz

Am Dienstag, 29. Dezember, gegen 0.30 Uhr, ging bei der Einsatzzentrale der Polizei in Bayreuth ein Anruf ein, wonach eine 37-jährige Mutter von sechs Kindern dringend ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der Vater der Kinder, ein 40 Jahre alter Mann, musste in Hof noch seiner Arbeit nachgehen. Da der Familienvater fürchtete, anderweitig seine Stelle zu verlieren, habe er nicht nach Hause kommen können, um auf seine Kinder aufzupassen.