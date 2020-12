Heiligabend Jonas ist das Schwandorfer Weihnachtsbaby 2020

Auch wenn die Geburt eines jeden einzelnen Kindes etwas Besonderes ist, so steigt die Spannung im Kreißsaal des Krankenhauses St. Barbara Schwandorf kurz vor dem 24. Dezember merklich. Wird es auch in diesem Jahr ein echtes Schwandorfer Christkindl geben? Die freudige Botschaft lautet: Ja!

Schwandorf. Der kleine Jonas kam am Donnerstagnachmittag um 13.37 Uhr mit Hilfe von Hebamme Rebecca Müller und Ärztin Antigoni Hadjiiona gesund und munter zur Welt. Das erste Kind von Elisabeth Laubinger und Markus Hundsrucker aus Neubäu (Landkreis Cham) ist in diesem Jahr zugleich das 661. Baby im Krankenhaus St. Barbara. Süße 3.370 Gramm verteilen sich bei Jonas auf 53 Zentimeter Körpergröße, den ersten Fanclub konnte der junge Mann gleich im Krankenhaus gründen. So kamen zum Fototermin auch gerne Oberärztin Barbara Knortz und Pflegefachkraft Inge Haneder vorbei.