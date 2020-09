Glückwunsch Lukas ist das 500. Baby in diesem Jahr im Krankenhaus St. Barbara in Schwandorf

Dr. Martin Baumann, Birgit Hartinger, Barbara Knortz und Sandra Wallner gratulierten dem Ehepaar Fischer zur Geburt ihres Sohnes. Der kleine Lukas ist das 500. Baby, das in diesem Jahr im Krankenhaus St. Barbara zur Welt kam. Foto: Claudia Seitz

So klein und schon ein Ziel vor Augen: Lukas ließ seine Eltern Ramona und Sebastian Fischer ganze zehn Tage länger als berechnet auf seine Ankunft warten. Für ihn wie seine Eltern hat es sich aber in jeder Hinsicht gelohnt. Der 55 Zentimeter große und 4.240 Gramm leichte Wonneproppen bezaubert seit Sonntag, 20. September, mit seinem Charme nicht nur Mama und Papa, sondern das gesamte Geburtshilfe-Team am Krankenhaus St. Barbara.