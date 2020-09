Um Hinweise wird gebeten Die oberfränkische Polizei unterstützt die Ermittlungen zum Fund einer Babyleiche in Sachsen

Die Polizei bittet um Mithilfe im Fall einer Babyleiche, die am 5. August in einem Waldstück nahe eines Weges am Ufer der Weißen Elster im Pöhl Ortsteil Liebau (Sachsen) gefunden worden ist.

Pöhl/Sachsen. Die rechtsmedizinischen Untersuchungen hatten ergeben, dass es sich bei dem toten Baby um einen Jungen handelt. Aufgrund der fortgeschrittenen Verwesungsmerkmale können jedoch aktuell noch keine Aussagen zum Alter des Jungen, zum Todeszeitpunkt und zur Todesursache gemacht werden. Im Rahmen der rechtsmedizinischen Untersuchungen konnte die DNA des Babys festgestellt werden. DNA-Untersuchungen zur leiblichen Mutter und zum leiblichen Vater laufen ebenfalls. Am Fundort der Babyleiche wurde auch ein circa 40 Zentimeter großer, rot/orangefarbener Plastikbeutel gefunden. Nach ersten Erkenntnissen befand sich das Baby zuvor in diesem Beutel.

In den letzten Wochen führten Polizeibeamte umfangreiche Ermittlungen im Umfeld des Fundorts durch. So wurden unter anderem Anwohner befragt – die Befragungen dauern aktuell noch an.

Eine Zeugin gab an, dass ihr am 3. August, zwischen 8 und 11 Uhr, eine Frau mit einem dunklen Kleinbus aufgefallen war. Die Frau war den Waldweg von der Rentzschmühle kommend in Richtung Barthmühle gefahren und circa 15 bis 20 Minuten später zügig rückwärts wieder zurück zur Rentzschmühle gefahren. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen dunklen Transporter zur Personenbeförderung, der mit circa fünf bis acht Sitzplätzen und rundherum mit Scheiben ausgestattet war. Die Fahrerin war circa 25 bis 30 Jahre alt, hatte schulterlanges Haar (sonst keine weiteren Auffälligkeiten) und befand sich nach Aussage der Zeugin allein im Fahrzeug. Ob die Frau im Zusammenhang mit der Babyleiche steht, ist unklar. Sie wird als Zeugin gesucht, welche eventuell Angaben zum Sachverhalt machen kann.

Fragen an die Bevölkerung

Aus polizeilicher Sicht ergeben sich mehrere Fragen, bei denen die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung bittet: Wer hat den Bereich zwischen Rentzschmühle und Barthmühle zwischen dem Nachmittag des 2. August und dem Morgen des 5. August passiert? Alle Personen – beispielsweise Spaziergänger, Wanderer, Fahrradfahrer oder Geocacher – die in dem Bereich unterwegs waren und in diesem Zusammenhang noch keinen Kontakt zur Polizei hatten, werden gebeten, sich als Zeugen zu melden. Die Bitte gilt ausdrücklich auch, wenn beim Passieren des Bereichs keine konkreten Feststellungen gemacht wurden. Wer hat den dunklen Kleintransporter am Vormittag des 3. August nahe der Rentzschmühle gesehen und kann nähere Angaben zum Fahrzeug oder zur Fahrerin machen? Die Fahrerin selbst wird ebenfalls gebeten, sich als Zeugin bei der Polizei zu melden. Wer hat den auf dem Foto abgebildeten Plastikbeutel Anfang August in der Nähe des Fundorts wahrgenommen oder kann eine Person mit einem derartigen Beutel in Verbindung bringen? Wer kennt Frauen, welche innerhalb der letzten Monate entweder schwanger waren und jetzt kein Kind haben, stark an Gewicht zu- bzw. abgenommen haben, ihren Lebensstil oder ihr Aussehen verändert oder Sozialkontakte abgebrochen haben? Die Kriminalpolizei bittet alle Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0375/ 428 4480 zu melden.