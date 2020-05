Wirtschaftsminister „Wir brauchen eine heimische Produktion von Schutzgütern“

Foto: 123rf.com

Mit einer Kooperation der Unternehmen PIA Automation (Amberg), Sandler AG (Schwarzenbach) und Zettl Group (Weng) hat am Donnerstag, 7. Mai, der „Maskenverbund Bayern“ die Produktion von Einweg-Atemschutzmasken gestartet. Der Verbund will in wenigen Wochen eine sechsstellige Stückzahl Masken täglich produzieren.