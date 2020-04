Ostermenü Sterneküche fürs Krankenhaupersonal

Matthias Seliger und Michael Laus. Foto: Anna Seliger

Das Sternerestaurant „SoulFood“ aus Auerbach und die L’Osteria Amberg/Neumarkt haben sich in diesen schwierigen Zeiten eine besondere Osteraktion ausgedacht. Am Ostersonntag werden sie verschiedene Kliniken aus der Region mit 333 Menüs in drei Gängen überraschen, um sich bei den Ärzten und Pflegern zu bedanken, die momentan besonders gefordert sind.