Großes Lob Innenminister Joachim Herrmann besucht Klinikum Weiden

Foto: 123rf.com

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat sich am Freitag, 27. März, vor Ort einen Überblick über die Situation der Kliniken Nordoberpfalz AG am Klinikum in Weiden verschafft.