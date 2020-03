Rechtzeitig entdeckt Im Schnee gestürzt – Spaziergänger rettet hilflosem Senior (86) das Leben

Foto: 123rf.com

In den Morgenstunden des Freitags, 28. Februar, ist ein 86-jähriger Mann am Rande von Auerbach spazieren gegangen. Der Mann war bei Knie hohem Schnee auf einem Feldweg an der Grenze zum Truppenübungsplatz, nahe der Dornbacher Straße unterwegs, als er plötzlich auf Grund eines Schwächeanfalls zusammenklappte und weder aufstehen, noch selbst Hilfe holen konnte.