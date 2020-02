Bei Marktschorgast Pferd fällt auf der A9 bei voller Fahrt aus dem Hänger

(Foto: egonzitter/123rf.com)

Am Samstagnachmittag, 1. Februar, befuhr eine 33-jährige Frau aus Baden-Württemberg mit ihrem Pkw-Pferdeanhänger-Gespann die Autobahn A9 in Richtung Berlin. Kurz vor der Anschlussstelle Marktschorgast trat der im Anhänger befindliche achtjährige Hannoveraner so wuchtig gegen die Anhängerhecktüre, dass die Türverriegelung brach und das Pferd bei voller Fahrt aus dem Anhänger auf die Autobahn fiel.